Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 14. haftasına ait erteleme maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.15’te başlayacak.

Avrupa Ligi’nde çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda bulunuyor.

Yunan ekibi Olympiakos ise oynadığı 31 maçta 20 galibiyet ve 11 mağlubiyet elde ederek ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık’ta ertelenen müsabakanın ardından, “Olympiakos salonunda yaşanan su sızıntısı sebebiyle maç oynanamadı” ifadelerini kullanmıştı.

Takımların bu sezonki organizasyondaki ilk randevusunda Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos’u 88-80 mağlup etmişti.

İKİ TAKIM ARASINDA 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Basketbol Avrupa Ligi’nde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Ekim 2002’den bu yana oynanan 37 müsabakanın 19’unu Fenerbahçe, 18’ini ise Yunan temsilcisi kazanmıştı.