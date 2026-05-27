Bursa ve çevre ilçelerinde bazı banka ATM’lerinde yaşanan nakit para sıkıntısı gölge düşürdü. Bayram alışverişini nakit parayla yapmak isteyen çok sayıda vatandaş, gittikleri ATM'lerde para kalmadığını belirterek mağduriyet yaşadı.

Bursada Bugün muhabiri Fatih Mısır’ın aktardığı bilgilere göre, bayram hazırlıklarının son günlerinde çarşı, cadde ve alışveriş merkezlerinde iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluk yaşandı. İhtiyaçlarını karşılamak adına nakit paraya sıkışan vatandaşlar banka ATM’lerine akın etti ancak özellikle merkezi ve yoğun bölgelerdeki birçok ATM'de para çekme işlemleri durma noktasına geldi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: BİRDEN FAZLA ATM DOLAŞMAK ZORUNDA KALDIK

Nakit paraya ulaşamadıkları için hem zaman kaybeden hem de alışverişleri yarım kalan Bursalılar duruma tepki gösterdi. Bankaların bayram öncesindeki bu olağanüstü yoğunluğu önceden öngörmesi gerektiğini savunan vatandaşlar, şu serzenişlerde bulundu:

"Bankaların arife günü ve bayram öncesi süreçte ATM'lerdeki nakit akışını daha sık kontrol etmesi gerekiyordu."

Pek çok vatandaş, aynı gün içinde parça parça para çekebilmek ya da çalışan bir makine bulabilmek adına birden fazla banka şubesi ve ATM noktası gezmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

BANKALARDAN HENÜZ BİR ADIM GELMEDİ

Özellikle arife gününün getirdiği ekstra yükle birlikte kuyrukların daha da uzadığı gözlemlenirken, Bursalılar bankaların acilen ek önlemler almasını ve ATM'lere nakit takviyesi yapmasını talep ediyor. Yaşanan bu nakit koordinasyonsuzluğuna ve vatandaşların iddialarına yönelik banka yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama ya da bilgilendirme yapılmadı.