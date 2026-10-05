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Kaynak: Haber Merkezi

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de arasında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama, aynı zamanda meclis üyesi olan başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla oy alarak 22 oyla kazanan Murat Güneş cumartesi sabahı gözaltına alındı. Güneş'le birlikte gözaltına alınan ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olan başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi bu sabah emniyetten Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

MURAT GÜNEŞ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan isimlerden Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Terzi, belediye çalışanı Mustafa Anıl Altan, Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş ile Halim Bak hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Hakimlik Aytekin Şahin ile Ekrem Köse'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Belediyesi'ni adliye koridorlarına taşıyan süreç, 20 Nisan 2026'da gerçekleştirilen ilk operasyonla başladı. O dönem "ihale, imar ve iskân işlemlerinde rüşvet" iddialarıyla gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve beraberindeki 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Adıgüzel’i geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

Belediyedeki yönetim krizini çözmek için 30 Nisan 2026'da toplanan belediye meclisi, üçüncü tur oylamanın ardından CHP’li meclis üyesi Murat Güneş’i yeni Belediye Başkanvekili olarak seçti. Ancak ilk operasyonda el konulan dijital materyallerin çözülmesi, HTS kayıtları, MASAK raporları ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan şüphelilerin itirafları soruşturmayı genişletti.

Tarihler 3 Ekim 2026’yı gösterdiğinde emniyet güçleri bu kez, altı ay önce boşalan koltuğu dolduran yeni Başkanvekili Murat Güneş, belediye başkan yardımcıları ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi "ikinci dalga" operasyonuyla gözaltına aldı. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu sürecin hemen öncesinde CHP'li 6 meclis üyesinin istifa ederek AK Parti'ye katılması ise Ataşehir Meclisi'ndeki sayısal dengeleri tamamen değiştirdi.