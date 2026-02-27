Küresel piyasalarda ABD-İran görüşmelerinden hâlâ net bir sonuç alınamaması ile yapay zeka ve teknoloji şirketlerindeki “yüksek değerleme” kaygılarının sürmesi risk iştahını sınırlıyor.

Bunun yanı sıra Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentindeki enerji tesislerine füze saldırısı gerçekleştirdiği iddiaları, Kabil’de yaşanan çok sayıda büyük patlamanın ardından Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar, jeopolitik risklerin farklı bölgelere sıçrayabileceği endişelerini körüklüyor.Bu gelişmeler küresel risk algısını yükseltirken Asya endekslerinde farklı yönlü hareketler dikkat çekiyor.

JAPONYA’DA TOKYO TÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

Bölgedeki makro veri akışı yakından izlenirken Japonya’dan gelen rakamlar enflasyon tablosuna ışık tuttu. Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 1,6 artarak tahminleri geride bıraktı. Aynı dönemde Tokyo çekirdek TÜFE de yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Japonya’da sanayi üretimi ocakta aylık yüzde 2,2 artarak öngörülerin altında kalırken perakende satışlardaki ivme ise öne çıktı.

Bu verilerin etkisiyle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 58.967 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 1 gerileyerek 6.244 puandan kapandı.

Şu an Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselişle 4.161 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1 primle 26.639 puanda işlem görüyor.Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 kayıpla 81.766 puan seviyesinde bulunuyor.