Kanal D’nin iki sezondur ekranlara damga vuran dizisi ‘Uzak Şehir’, 63. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi, Total’de aldığı 11.26 reytingle 1., AB’de aldığı 7.25 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 9.95 reytingle yine ilk sırada yer aldı.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın bulunduğu dizinin, milli maça rağmen bu rakamları alması, gerçekten takdiri fazlasıyla hak ediyor. Özetinin bile tüm kategorilerde üçüncü olduğu dizinin yeni sezonunda neler olacak? Bekleyip göreceğiz. Sezona veda bölümünde Cihan ile Alya’nın düğün günü kana bulanırken Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çetinkaya) ve Demir (Ferit Kaya) diziye veda etti. Aynı anlarda Alya da oğluyla birlikte Kanada uçağına binerek ülkeyi terk etti.

Aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşulan ‘Uzak Şehir’, kendi günü olan Pazartesi’ye ve sezonun geneline damga vurdu.

‘Nur Ertürk ile Hayata Dair’ başladı

Yayın hayatına başladığı günden bu yana hızlı yükselişini sürdüren Cem TV, yeni programları da izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Halk Müziği’nin güçlü isimlerinden Nur Ertürk, ekranlara geri döndü. Türk müziğine kattığı eserler ve söylediği türkülerle milyonların kalbine taht kuran sanatçı, Cem TV’de yayınlanan ‘Hayata Dair’ programıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Hafta içi her gün saat 14.00’te canlı olarak yayınlanan program, alanında uzman konu ve konuklarıyla magazinden gastronomiye, sağlıktan modaya izleyiciyi ekran başına toplayacak.

‘Aşk ve Enkaz’ın çekimleri sona erdi

Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız’ın oturduğu, yapımcılığını Zeki Sincar-Adem Sincar ve Kürşat Güçlü’nün üstlendiği başrollerini Cem Özer, Tuğba Melis Türk ve Cem Kılınç’ın başrolünü paylaştığı ‘Aşk ve Enkaz’ filminin çekimleri, Elbistan’da tamamlandı.

Filmin kadrosunda ayrıca Burak Sarımola, Ömer Birkay Güçlü, Mihriban Er, Emin Olcay, Ayhan Eroğlu, Hayat Olcay, Wilma Elles, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, ve Naci Taşdöğen gibi önemli isimler de bulunuyor.

6 Şubat Kahramanmaraş Elbistan merkezli depremlerin acılarını, dramını ve umutlarını aşk ekseninde beyazperdeye taşıyan filmin Ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.