atv’nin yaz sezonu dizilerinden ‘Altı Üstü İstanbul’un yayın tarihi açıklandı. Dizi, 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner’in paylaştığı NTC Medya imzalı dizi, İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Peki, ‘Altı Üstü İstanbul’ reytinglerde ne yapar? Kendi gününde şu an için ciddi bir rakibi yok. ‘Uzak Şehir’, sezon finali yaptı. ‘Cennetin Çocukları’ da 8 Haziran’da final yapacak. Yayına başladığı haftada sadece o gün ‘Survivor’ olacak. Onun dışında diğer kanallarda sinema ya da benzeri programlar ekrana gelecek. Reytinglere iyi bir başlangıç yapabilir. Fragmanlarda bunun sinyallerini verdi. Yolu açık olsun.

Yeni şarkısı ile herkesi teslim alacak

Kendine has tarzı ve bugüne kadar yayınladığı şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Bülent Serttaş, yeni şarkısı ‘Eller Yukarı Teslim Ol’u yayınladı.

Sözleri ve müziği Seval Aral’a ait şarkının yapımcılığını da Bülent Serttaş’ın eşi Selvi Serttaş üstlendi. 7’den 77’ye herkesi oynatacağa benzeyen eser, yazın en çok dinlenebilecek şarkılarından birisi olacağının sinyallerini verdi.

Pek çok hit şarkıya imza atan Bülent Serttaş, “35 yıllık sanat hayatımda ilk kez heyecanlandığım şarkı oldu” dedi.

‘Old Fools’ oyunu için özel gösterim

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), kültür sanat alanındaki dayanışmayı destekleyen etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Craft Tiyatro’nun yapımlarından ‘Old Fools’, 6 Haziran Cumartesi günü saat 15.30’da Alan Kadıköy’de TÜRSAK Vakfı yararına sahnelenecek.

Oyun, hafıza, aşk ve zaman kavramlarını merkezine alan etkileyici hikâyesiyle seyirciyi duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Alzheimer hastalığının gölgesinde yıllara yayılan bir ilişkiyi anlatan oyun, aşkın ve anıların ne kadar kırılgan ama bir o kadar da güçlü olabileceğini ele alıyor.

Yönetmenliğini Çağ Çalışkur’un üstlendiği yapımda, tiyatro sahnesinde 130’u aşkın kez birlikte seyirci karşısına çıkan İdil Sivritepe ve Olgu Baran Kubilay rol alıyor. Oyuncular, karakterlerin farklı yaş dönemlerindeki dönüşümünü yalın ve güçlü bir oyunculuk diliyle yorumluyor.