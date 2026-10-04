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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, canlı arıların bulunduğu kovanların içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun saklanma yöntemi ekipleri dahi şaşkına çevirdi. Canlı arıların bulunduğu kovanların içerisindeki peteklerin arasına gizlenen toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili "Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 1 ay boyunca sürdürülen fiziki ve teknik takip neticesinde, şüpheli bir tır durdurularak detaylı arama gerçekleştirildi.

Tırda yapılan aramalarda; şüphelilerin uyuşturucu maddeleri canlı arıların bulunduğu kovanların içerisindeki peteklerin arasına gizleyerek sevk etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda; 85,9 kg skunk ve 5,2 kg toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Kahraman Polislerimizi, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması geldi.