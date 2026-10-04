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Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar nedeniyle arz endişeleri tırmanırken, OPEC+ üyesi büyük üreticilerden kasım ayına ilişkin kritik hamle geldi. Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki 7 büyük üretici, mevcut üretim kotalarının gelecek ay da aynen korunması konusunda prensipte anlaştı.

Pazar günü gerçekleştirilecek video konferans toplantısında resmiyet kazanması beklenen karar, ittifakın daha önce ilan ettiği ve üretim kotalarındaki artışları 2026 sonuna kadar durdurmayı öngören yol haritasıyla da tam uyum gösteriyor.

BRENT PETROL 100 DOLARA YAKLAŞTI, G7 DEV STOKU DEVREYE SOKUYOR

OPEC+'ın kotaları sabitleme kararı, piyasalarda fiyat baskısının tavan yaptığı bir döneme denk geldi. İran savaşı nedeniyle yaşanan üretim kesintilerinin etkisiyle petrol vadeli işlemleri yeniden 100 dolar seviyesine dayandı. Fiyatlardaki tırmanış pompa fiyatlarına da yansırken dizel fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Arz tarafındaki sıkışıklık ve fiyat artışları üzerine harekete geçen Yediler Grubu (G7), piyasaları rahatlatmak amacıyla 100 milyon varile kadar acil petrol ve dizel stokunun piyasaya serbest bırakılacağını açıkladı.

KÖRFEZ'DE SAVAŞ NEDENİYLE ÜRETİM DÜŞTÜ

OPEC+ ağustos ayına kadarki 6 aylık dönemde sınırlı kota artışlarına gitmiş olsa da bu adımların küresel arza etkisi oldukça kısıtlı kaldı. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Basra Körfezi genelinde üretim geriledi.

Özellikle Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt gibi büyük üreticilerin fiili petrol arzı çatışma öncesi seviyelerin altında kaldı. Üretimdeki bu somut kayıp, kotalarda yapılacak kâğıt üzerindeki değişikliklerin kısa vadeli etkisini de zayıflattı. Bölgede istikrarın sağlanması halinde Körfez ülkelerinin kota değişikliğine gitmeden üretimi artırabilecekleri belirtiliyor.

GÖZLER 29 KASIM'DAKİ ZİRVEDE

OPEC+'ın bir sonraki en kritik virajı ise 2022 yılından bu yana atıl durumda tutulan üretim kapasitesinin yeniden piyasaya kazandırılması olacak. Üye ülkelerin üretim kapasitelerine ilişkin değerlendirmelerin ardından, kotaların gelecekte nasıl dağıtılacağı netleştirilecek.

OPEC+ bakanlarının 29 Kasım tarihinde düzenlenecek toplantıda bir araya gelerek 2027 yılı üretim politikasını resmen masaya yatırması planlanıyor.