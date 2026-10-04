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Kaynak: Haber Merkezi

Osmaniye'de öğleden sonra 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sumbas ilçesi olarak belirlendi.

Saat 14.43'te meydana gelen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Bölgede kısa süre önce Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli peş peşe depremlerin yaşanmasının ardından Osmaniye'deki 5.2'lik sarsıntı dikkat çekti.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremlerin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı.

Çiftçi, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı da Saimbeyli ve Sumbas merkezli depremlerin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada, “Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verildi.

ÇEVRE BAKANLIĞI: TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Adana ve Osmaniye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir.” denildi.

OSMANİYE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Osmaniye Valiliği de 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığını duyurdu.

Valilik, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıklarken saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Osmaniye Valiliği, depremin ardından ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığını ve ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, “İlimiz Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlimizde de hissedilen deprem sonrası, ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.