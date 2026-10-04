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Kaynak: Haber Merkezi

Adana ve çevre illerde hissedilen 17 dakika arayla iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olarak belirlendi.

ADANA'DA PEŞ PEŞE İKİ DPREM

AFAD’ın ilk verilerine göre deprem 4,8 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı Adana’nın yanı sıra çevre ilçelerde ve yakın illerde de hissedildi.

4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerden sonra vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. AFAD’ın son deprem verileri ve bölgede yapılacak kontroller takip ediliyor.