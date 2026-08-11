Yassıhöyük Mahallesi'nden gelen ihbarda, bir kişinin çakmak kullanarak kuru otları 50-100 metre aralıklarla tutuşturup Beylikköprü Mahallesi yönünde ilerlediği bildirildi. İhbar üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Güvenlik güçleri, şüpheli Y.E.G'yi Beylikköprü Mahallesi girişinde otları yakmayı sürdürdüğü sırada yakaladı. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Yangın, yaklaşık 250 dönümlük alana yayılırken ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.