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Suriye mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın kardeşi Maher Esad ile eski güvenlik şefi Atef Necib’i cinayet, işkence ve insanlığa karşı suçlardan idam cezasına çarptırdı

Suriye mahkemesi, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.

Şam Dördüncü Ceza Mahkemesi'nden Yargıç Al-Aryan, tanık ifadeleriyle Esad'ın bu suçlarda “en üst düzey karar verici” olarak rol oynadığının ve suçların işlenmesini kolaylaştırmak için devlet kurumlarını kullandığının tespit edildiğini belirtti.

SANA haber ajansının bildirdiğine göre mahkeme, Esad hakkında kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan idam cezasına hükmetti.

NECİB'İN DURUŞMASI CANLI YAYINLANDI

Dera Siyasi Güvenlik Şubesi eski Başkanı Atıf Necib, Şam Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu. Televizyonlardan canlı yayımlanan duruşmada, Necib'in mahkeme salonunda demir korkuluklarla çevrili sanık bölümünde bulunduğu görülmüştü.

Beşşar Esed'in kuzeni Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.