Karasoku Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu S.M., birlikte olduğu V.B.’nin farklı zamanlarda kendisine şiddet uyguladığını belirterek polise müracaat etti.

Adana'da birlikte yaşadığı kadını şiddet uyguladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Resim : 1

Şikayet üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.M.’nin polise teslim ettiği güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerin incelenmesiyle şüphelinin kimliği tespit edildi.

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Ekiplerin çalışması sonucu V.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye gönderildi. V.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.