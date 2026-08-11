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Ankara Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı ilan etti. Karar, Enerji Bakanlığı önünde eylem yapmak isteyen 80 madencinin gözaltına alınmasının ardından geldi. Gece serbest bırakılan madenciler bugün yeniden bakanlık önünde olacak.

VALİLİK'TEN 15 GÜN EYLEM YASAĞI

Ankara Valiliği, kentte 15 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı uygulanmasına karar verdi. Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eyleminde gözaltına alınan madenciler ise gece saatlerinde serbest bırakıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası ise bugün saat 11.00'de yeniden Enerji Bakanlığı önünde olacaklarını duyurmuştu.

Ankara Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı uygulanmasına karar verdi.

Karar, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eylemlerinin sürdüğü dönemde geldi.

İşçiler, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesi talebiyle dün Ankara'ya gelerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapmak istemiş, polis müdahalesi sırasında 80 madenci gözaltına alınmıştı.

MADENCİLER GECE SERBEST BIRAKILDI

Bağımsız Maden İş Sendikası, gözaltına alınan madencilerin 12 saat sonra gece saatlerinde serbest bırakıldığını açıkladı.

Sendika, Enerji Bakanlığı ile görüşme gerçekleştiremediklerini belirterek, sorumluluğun Enerji, Çalışma ve İçişleri bakanlıklarında olduğunu savundu.