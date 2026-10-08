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Kaynak: AA

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde değerlendiren Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yoğun bir antrenman programı uyguladı. Futbolcuların fiziksel seviyelerini belirlemek amacıyla atletik testler yapılırken, çalışmalarda dayanıklılık ve kondisyon üzerinde duruldu.

Teknik heyet, milli ara boyunca oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip etti. Antrenman programında ayrıca takımın karşılaşma ritmini kaybetmemesine yönelik çalışmalara yer verildi.

Antalyaspor, milli araya iki galibiyetle girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-1, 8. haftasında ise Artı Değer Vanspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Böylece Akdeniz temsilcisi, sezon içerisinde ilk kez art arda iki galibiyet aldı.

İlk 8 haftada 4 kez sahadan galibiyetle ayrılan ve 12 puan toplayan Antalyaspor, Boluspor ile 6 yıl sonra yeniden resmi bir müsabakada karşılaşacak.

İki takım arasındaki son randevu, 17 Aralık 2020'de Türkiye Kupası eleme turunda gerçekleşti. O mücadeleden Antalyaspor galip ayrıldı.

Antalyaspor ile Boluspor, bu kez Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'ndaki mücadele, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.