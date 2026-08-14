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Kaynak: İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya, Alanya ve Demre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışma yapıldı. Aksu, Alanya ve Demre ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 785 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olaylarla ilgili adli incelemeye başlandığı bildirildi.