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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yasa dışı tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adresler ve bu alanlara bağlı bölümlere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 440 bin lira olduğu değerlendirilen 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.