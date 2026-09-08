Tekme, yumruk ve sandalye: Kavga böyle bitti

İstanbul’un Avcılar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, caddedeki bir restoranın sandalyelerini silah gibi kullandı. Tekme ve yumrukların da havada uçuştuğu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle bitti.