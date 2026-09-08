Antalya'nın Aksu ilçesinde devam eden orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, müdahale sırasında korku dolu anlar yaşandı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Yangın söndürme çalışmalarında görev alan helikopterlerden biri, pilotun alçak uçuş yaptığı sırada düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Helikopterin kontrolünü kaybetme tehlikesi yaşayan pilot, son anda yaptığı ani manevrayla hava aracının kontrolünü yeniden sağlamayı başardı.
Facianın eşiğinden dönülen saniyeler çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde helikopterin tehlikeli şekilde alçaldığı ve ardından pilotun müdahalesiyle yeniden yükseldiği anlar yer aldı.