Daron Acemoğlu’ndan yapay zekâ uyarısı: 20 yıl sonra çok geç olabilir

"BİZE HİÇBİR ŞEY SORULMUYOR"

Acemoğlu, yapay zekânın hayatın neredeyse bütün alanlarını dönüştüreceğini ancak toplumların bu dönüşümün hangi yönde gerçekleşeceği konusunda son derece sınırlı söz hakkına sahip olduğunu belirtti.

“İnsanlara yapay zekânın toplumu nasıl şekillendireceği konusunda hiçbir şey sorulmuyor” diyen Acemoğlu, bunun yalnızca ABD ve İngiltere için değil, yapay zekâ teknolojilerinin geliştirildiği merkezlerin dışında yaşayan milyarlarca insan açısından da ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Mevcut yapay zekâ geliştirme sürecini “son derece yukarıdan aşağıya ve demokratik olmayan” bir model olarak tanımlayan Acemoğlu, teknoloji şirketlerinin yapay zekânın bütün toplumu daha zengin ve daha müreffeh hale getireceğine yönelik söylemlerinin sorgulanması gerektiğini savundu.