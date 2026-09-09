Yeni düzenlemeyle birlikte içerik üreticilerine yapılan son ödemelerin 11 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.
X’te gelir paylaşımı sistemi değişti: Ödemelerde son tarih belli oldu
Sosyal medya platformu X, içerik üreticilerine yönelik gelir paylaşımı sisteminde değişikliğe gitti. Eski sistem sonlandırılırken, platformda yeni gelir modeline geçildi.Kaynak: Haber Merkezi
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Bu tarihten sonra ise gelir elde etme sistemi değişecek.
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X’in yeni uygulaması kapsamında kullanıcıların yalnızca özgün içeriklerinden gelir elde edebileceği belirtildi.
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Böylece platformdaki gelir modelinde önemli bir değişiklik yaşandı.
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İçerik üreticilerinin bundan sonraki süreçte özgün ve kendilerine ait içeriklere ağırlık vermesi gerekecek.
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