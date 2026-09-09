Antalya’da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Aksu ve Serik’in ardından Kumluca’da da yangın çıktı. Serik’teki yangın kontrol altına alınarak bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Aksu’da alevlerle mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Kumluca’nın Toptaş Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında başlayan yangına ise kuvvetli rüzgar nedeniyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya’da alevler mahallelere ulaştı... Karayolu ulaşıma kapandı, binlerce kişi elektriksiz kaldı
Antalya’da Aksu ve Kumluca’daki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken, Serik’te alevler kontrol altına alındı. Serik’teki yangın kontrol altına alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanırken Aksu’da 254 evden 720 kişi tahliye edildi ve 2 bin 97 abone elektriksiz kaldı.Kaynak: AA / DHA / İHA
Aksu’daki yangın nedeniyle 254 evden 720 kişi tahliye edilirken, 2 bin 97 abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgede çevre illerden sevk edilen takviye ekipler de söndürme çalışmalarına katılıyor. Aksu’daki yangına bin 16 personelle müdahale edilirken, Antalya Valisi Hulusi Şahin alevlerin enerjisinin düştüğünü ve yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını beklediklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yangınların söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
Polen Ekoloji Kolektifi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının Antalya-Isparta Karayolu’na kadar ilerlediğini ve yüzlerce evin tahliye edildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de Antalya ve Mersin’deki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, Adana’nın Kozan ilçesindeki yangına ise aralıksız müdahale edildiğini bildirdi.
OGM’nin X hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz" denildi.
Açıklamada ayrıca, ekiplerin yangınları tamamen kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ettiği belirtilerek, "Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla, içinde barındırdığı sayısız canla 'yeşil vatan' hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım, bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım." ifadelerine yer verildi.
AKSU'DA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ
Gün içerisinde enerjisi düşürülen yangın, akşam saatlerinde etkisini artıran sert rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi. Alevler bazı mahallelerdeki evlere kadar ulaşırken, ekipler hava karardığı için uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleye ara verdi. Havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.
Yamaçta devam eden yangına ekiplerin ulaşmakta zorlanması üzerine yol kenarından beton pompası yardımıyla müdahale edildi. Karadan söndürme çalışmaları ise aralıksız sürdürüldü. Yangına TOMA’lar da destek verdi.
ANTALYA-ISPARTA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Yangın nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunun bazı bölümleri tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Ulaşım tali yollar üzerinden sağlanmaya başlandı. Bölgedeki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar ise alevlerden korunmak amacıyla etrafı telle çevrilen bir futbol sahasına götürüldü.
Yeşilkaraman Mahallesi’nde tahliye edilen evlerden bazılarının yangında zarar gördüğü, sera ve ahırların da kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının ilk başladığı Karaöz Mahallesi’nde ise bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangından etkilenen bölgelerde yaşayan bazı vatandaşlar, ev ve ahırlarının zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
SERİK'TE YANGIN KONTROL ALTINDA
Serik ilçesinde Deniztepesi ile Sarıabalı Mahallesi’nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde eş zamanlı yangın çıktı. Saat 23.30 sıralarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve personel sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçilirken, hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.
Sarıabalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Özen, "Mahallemizde 3 yerde aynı anda yangın çıktı. Bütün yetkililer her türlü yardımı yaptı. Tüm kurumların yardımıyla biraz hafifledi. İnşallah tamamını bitireceğiz" dedi.
Yangında biri boş olmak üzere 5 ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda plastik sera ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Bir evde yaşayan engelli 3 kişi ise dumandan etkilendi.
İbrahim ve Hatice Karaca çifti ile kızları Kiraz Karaca, yakınları tarafından tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
OGM, Serik’te orman dışı alanda başlayarak yayılan yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Serik’teki yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Antalya Vali Yardımcıları Mustafa Hulusi Arat ve Tahsin Aksu ile Serik Kaymakamı Cemal Şahin bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Şahin, yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirterek, "Yangında bazı evler zarar görürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başladı" dedi.
YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın, sık çam ağaçlarının bulunduğu alanda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Döşemealtı ve Kepez ilçelerinin sınırlarına kadar ulaşırken, yangın yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Topallı Mahallesi’ne kadar yayıldı.
Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopterler de yeniden katıldı. Bölgede saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarın ekiplerin müdahalesini güçleştirdiği belirtildi.
Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun bazı bölümleri tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Döşemealtı’na bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde tahliye uyarıları yapılırken, Aksu Belediyesi’ne ait hayvan barınağı da boşaltıldı.
Antalya Valiliği, yangın nedeniyle 254 evden toplam 720 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Karaöz Mahallesi’nde 10 haneden 25 kişi, Yumuk Mahallesi’nde 29 hane ve 18 ahırdan 105 kişi, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde ise 175 haneden 439 kişi tahliye edildi. Yeşilkaraman Mahallesi’nde ise tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintileri de yaşandı. Kesintiden 2 bin 97 abonenin etkilendiği belirtildi. Mobil iletişimde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bölgeye mobil baz istasyonları sevk edildi.
Antalya’da Aksu ve Kumluca’daki yangınlara yönelik havadan ve karadan müdahale sürerken, Serik’te kontrol altına alınan yangının ardından soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.