Antalya’da alevler mahallelere ulaştı... Karayolu ulaşıma kapandı, binlerce kişi elektriksiz kaldı

Aksu’daki yangın nedeniyle 254 evden 720 kişi tahliye edilirken, 2 bin 97 abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgede çevre illerden sevk edilen takviye ekipler de söndürme çalışmalarına katılıyor. Aksu’daki yangına bin 16 personelle müdahale edilirken, Antalya Valisi Hulusi Şahin alevlerin enerjisinin düştüğünü ve yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını beklediklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yangınların söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Polen Ekoloji Kolektifi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının Antalya-Isparta Karayolu’na kadar ilerlediğini ve yüzlerce evin tahliye edildiğini duyurdu.