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Kaynak: İHA

Muğla'da çalıştığı iş yerine gelen kişilere sadece yardım etmek amacıyla adını ve soyadını veren Zeynep Çalışkan, hayatının şokunu yaşadı. Anket kılıfı altında yürütülen İngilizce hazırlık paketi satışı bahanesiyle adına sahte senet düzenlenen Çalışkan'ın hem banka hesaplarına hem de maaşına haciz konuldu.

"İSMİMİ YARDIM ETMEK İÇİN VERDİM, İCRALIK OLDUM"

İki yıl önce yaşanan olayı anlatan Çalışkan, yardım isteğinin nasıl bir tuzağa dönüştüğünü şu sözlerle dile getirdi:

"Ben sadece ismimi ve soy ismimi vererek yardımcı olmak istedim. Ama meğer İngilizce paketi satmaları için senetmiş. Benim adımı kullanarak kimlik numaramı yazmışlar, numaramı taklit etmişler ve beni icraya verdiler. Maaşıma ve bütün banka hesaplarıma haciz geldi."

BİLİRKİŞİ RAPORU DOLANDIRICILIĞI BELGELEDİ

Haciz kararı üzerine vakit kaybetmeden avukata başvurarak dava açan ve icra takibini durduran Çalışkan, mahkeme sürecinde alınan imza sirkülerinin ardından gerçeğin ortaya çıktığını belirtti.

İstanbul'dan gelen bilirkişi raporuyla; senedin üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı ve kimlik numarasının senede sonradan eklendiği kesinleşti. Karşı tarafın bilirkişi raporuna yaptığı itiraza rağmen mahkeme Çalışkan’ın lehine karar verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU NELERİ ORTAYA ÇIKARDI?

Senedin üzerindeki imzanın sahte olduğu

Kimlik numarasının senede sonradan eklendiği

Herhangi bir ödeme yapılmadan icra davasının kazanıldığı

Tüm mahkeme masraflarının karşı tarafa yüklendiği

"UĞRAŞMASINLAR DİYE DÜŞÜK MEBLAĞLARLA MAĞDUR EDİYORLAR"

Dolandırıcıların izlediği yöntemi ve aşama aşama kurulan tuzağı anlatan Çalışkan, vatandaşları uyararak şunları söyledi:

"Üç harfli marketlere giderek bütün çalışanlardan anket bahanesiyle isim-soyisim alıyorlar, sonra senetleri kendileri dolduruyorlar. Dava açıldığında avukat masrafları 20-30 bin lira tutacağı için vatandaş uğraşmasın diye 40-50 bin lira gibi ucuz meblağlarda icra takibi başlatıyorlar."

HUKUK MÜCADELESİ KAZANDI, KAMU DAVASI DEVAM EDİYOR

Gerekçeli kararın çıktığını ve hiçbir ödeme yapmadıkları gibi tüm mahkeme masraflarının da karşı tarafa yüklendiğini belirten Zeynep Çalışkan, olayın bilirkişi raporuyla kanıtlanması üzerine dolandırıcılar hakkında ceza (kamu) davası açıldığını aktardı.

Vatandaşlara haklarını aramaları çağrısında bulunan Çalışkan, "Siz böyle şeylere sakın geçit vermeyin, şikayet edin. Eğer imzanız yoksa veya bir şey doldurmamışsanız hakkınızı arayın, kesinlikle kazanacaksınız" diyerek sürecin takipçisi olunması gerektiğini vurguladı.