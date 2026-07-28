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Kaynak: İHA

Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere ve anlaşmazlık sürecine ilişkin son derece sert ifadeler kullandı. Tahran yönetimine anlaşma masasını işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

''KÖPRÜLERİNİ BİR SAATTE, SANTRALLERİNİ BİR GÜNDE YOK EDERİM"

"Onlar (İran) için anlaşma yapmak için iyi bir zaman. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm. Köprülerinin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Enerji santrallerini bir gün içinde devre dışı bırakabilirim."

KAZMA DAĞI'NI VE SİVİL HEDEFLERİ GÖSTERDİ

Röportaj sırasında taraflar arasında iyi görüşmelerin de yapıldığını sözlerine ekleyen Trump, buna karşın masadan sonuç çıkmaması halinde askeri hamlelerin boyutunu artıracaklarını vurguladı.

İran ile bir anlaşmaya varılamaması durumunda Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüleri ve diğer sivil altyapı hedeflerini de vuracağı tehdidini yineleyen ABD Başkanı, "İran'ın daha fazla anlaşmaları bozmasına izin vermemeliyiz" diyerek tutumunu netleştirdi.