Olay, çiftin 2023 yılında satın aldıkları villayı 2024 Mart ayında satışa çıkarmasıyla başladı.

Daha önce mülkün peyzaj işlerini üstlenen Erdoğan K., alıcı bulabileceğini söyleyerek Gilman Karadeniz ile iletişime geçti. Güven kazanan şüpheli, belediyenin projeye dair ek taleplerde bulunduğunu öne sürerek yeni çizim ve resmi işlemler için yüklü ödemeler talep etti.

Bu süreçte Karadeniz’e ulaşan bir “yapı tatil tutanağı” işleri daha da karmaşık hale getirdi. Durumu fırsata çeviren Erdoğan K., tapuya şerh konulduğunu ve iskanın iptal edildiğini iddia ederek, sorunu çözmezse villanın yıkılabileceğini söyledi. Hatta yüksek yargı bağlantıları olduğunu öne sürerek güven vermeye çalıştı.

Endişeye kapılan çift, sorunun çözümü için parça parça ödeme yapmaya devam etti. Toplamda 23 milyon 322 bin TL, 178 bin dolar ve 90 gram altın olmak üzere yaklaşık 32 milyon TL şüpheliye aktarıldı. Bir süre sonra Erdoğan K.’ya ulaşılamayınca dolandırıldıklarını anlayan çift, savcılığa başvurdu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, hazırlanan iddianamede sahte başvurularla süreci manipüle ettiği ve para talebini sürdürdüğü belirtildi.

Erdoğan K. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.