Erkin'in paylaştığı verilere göre, ekonomik koşulların seçmen algısı üzerinde oluşturduğu etki büyük oranda değişiklik gösterdi.
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı
Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin, bugün kaleme aldığı köşe yazısında "Özgür Özel'in bakması gereken son araştırma" dediği anket sonuçlarını paylaştı.Aykut Metehan
AK Partili seçmenin ekonomiyi nasıl gördüğüne ilişkin bir paragraf açan Erkin, "YENİ Parti başta olmak üzere muhalefetin odaklanması gereken konu ekonomi. İktidar seçmeninde dahi “olumsuz” hava yüksekken kendi iç-kısır tartışmalarından sıyrılmaları gerekiyor. Bu konuda en büyük görev Özgür Özel’e düşüyor." dedi.
Erkin'in paylaştığı anket verileri şöyle:
AKP SEÇMENİ EKONOMİYİ NASIL BULUYOR?
“Olumsuz” diyenlerin oranı temmuzda yüzde 9 artmış
Can Selçuki’nin başında bulunduğu “İstanbul Ekonomi Araştırma”nın 1-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2 bin kişiyle yaptığı çalışmanın “kim ne kadar oy alacak?” tartışmasını kırdığını ve “ekonomiye” odaklandığını gördüm.
Neden mi?
Soru şu: Bugün itibari ile ekonominin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?
Yanıtı bir o kadar düşündürücü ve YEP lideri Özgür Özel’in de üzerinde kafa yorması gereken sonuçlar:
Bu soruya verilen yanıtları yaklaşık 5.5 yıldır parti bazında takip ediyoruz. Eylül 2020’de AK Parti seçmeninde ‘Çok kötü/Kötü’ yanıtlarının toplamı yüzde 44 seviyesindeyken aynı dönemde MHP seçmeninde bu oran yüzde 60’tı. Zaman içinde iki partinin seçmenlerinin görüşlerinin benzeştiğini görüyoruz.
AK Parti ve MHP arasındaki fark bu ay 6 puana düşerken AKP seçmenleri arasında ekonominin güncel durumuna dair olumsuz değerlendirmede bulunanların oranı 2025 Mart’tan sonra ilk kez yüzde 51’e ulaştı.
Eylül 2020’den bu yana hiçbir dönemde muhalif seçmenlerde ekonomiye dair verilen olumsuz cevaplar yüzde 80’in altına düşmedi.
Diğer taraftan Cumhur İttifakı seçmenleri arasında ekonominin bugününe dair verilen olumsuz yanıtların yüzde 80’i aştığı tek dönem Mayıs 2022. Bu dönemde MHP seçmenlerinin yüzde 86’sı ekonominin “çok kötü/kötü” olduğunu düşünüyordu.
Bir önceki ay ile karşılaştırdığımızda temmuz ayında ekonominin “Çok kötü/Kötü” olduğunu düşünenlerin oranında MHP ve DEM Parti dışındaki bütün partilerde artış gerçekleşti. AK Parti seçmenlerinin olumsuz değerlendirmeleri 9 puan yükseldi.
Haziran 2026’da yüzde 42.6 “olumsuz” derken bu oran temmuzda yüzde 51.3 oldu.
Sırayla CHP seçmeninde 3, İYİ Parti seçmeninde 5, AK Parti seçmeninde 9 puan artış yaşandı. MHP seçmeninde 7, DEM Parti seçmeninde ise yaklaşık 3 puanlık bir düşüş görüldü.