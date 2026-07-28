Yeniçağ Gazetesi
28 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı

Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin, bugün kaleme aldığı köşe yazısında "Özgür Özel'in bakması gereken son araştırma" dediği anket sonuçlarını paylaştı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 1

Erkin'in paylaştığı verilere göre, ekonomik koşulların seçmen algısı üzerinde oluşturduğu etki büyük oranda değişiklik gösterdi.

1 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 2

AK Partili seçmenin ekonomiyi nasıl gördüğüne ilişkin bir paragraf açan Erkin, "YENİ Parti başta olmak üzere muhalefetin odaklanması gereken konu ekonomi. İktidar seçmeninde dahi “olumsuz” hava yüksekken kendi iç-kısır tartışmalarından sıyrılmaları gerekiyor. Bu konuda en büyük görev Özgür Özel’e düşüyor." dedi.

2 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 3

Erkin'in paylaştığı anket verileri şöyle:

3 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 4

AKP SEÇMENİ EKONOMİYİ NASIL BULUYOR?

“Olumsuz” diyenlerin oranı temmuzda yüzde 9 artmış
Can Selçuki’nin başında bulunduğu “İstanbul Ekonomi Araştırma”nın 1-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2 bin kişiyle yaptığı çalışmanın “kim ne kadar oy alacak?” tartışmasını kırdığını ve “ekonomiye” odaklandığını gördüm.
Neden mi?

4 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 5

Soru şu: Bugün itibari ile ekonominin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?
Yanıtı bir o kadar düşündürücü ve YEP lideri Özgür Özel’in de üzerinde kafa yorması gereken sonuçlar:

5 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 6

Bu soruya verilen yanıtları yaklaşık 5.5 yıldır parti bazında takip ediyoruz. Eylül 2020’de AK Parti seçmeninde ‘Çok kötü/Kötü’ yanıtlarının toplamı yüzde 44 seviyesindeyken aynı dönemde MHP seçmeninde bu oran yüzde 60’tı. Zaman içinde iki partinin seçmenlerinin görüşlerinin benzeştiğini görüyoruz.

6 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 7

AK Parti ve MHP arasındaki fark bu ay 6 puana düşerken AKP seçmenleri arasında ekonominin güncel durumuna dair olumsuz değerlendirmede bulunanların oranı 2025 Mart’tan sonra ilk kez yüzde 51’e ulaştı.

7 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 8

Eylül 2020’den bu yana hiçbir dönemde muhalif seçmenlerde ekonomiye dair verilen olumsuz cevaplar yüzde 80’in altına düşmedi.

8 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 9

Diğer taraftan Cumhur İttifakı seçmenleri arasında ekonominin bugününe dair verilen olumsuz yanıtların yüzde 80’i aştığı tek dönem Mayıs 2022. Bu dönemde MHP seçmenlerinin yüzde 86’sı ekonominin “çok kötü/kötü” olduğunu düşünüyordu.

9 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 10

Bir önceki ay ile karşılaştırdığımızda temmuz ayında ekonominin “Çok kötü/Kötü” olduğunu düşünenlerin oranında MHP ve DEM Parti dışındaki bütün partilerde artış gerçekleşti. AK Parti seçmenlerinin olumsuz değerlendirmeleri 9 puan yükseldi.

10 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 11

Haziran 2026’da yüzde 42.6 “olumsuz” derken bu oran temmuzda yüzde 51.3 oldu.

11 12
Özgür Özel'in mutlaka görmesi gereken anket: AK Partililerin yanıtları şaşırttı - Resim: 12

Sırayla CHP seçmeninde 3, İYİ Parti seçmeninde 5, AK Parti seçmeninde 9 puan artış yaşandı. MHP seçmeninde 7, DEM Parti seçmeninde ise yaklaşık 3 puanlık bir düşüş görüldü.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro