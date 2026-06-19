Kaynak: Haber Merkezi

14 Haziran tarihinde Burhanettin Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı.

Şüpheli, Mersin'de FETÖ'ye yönelik bir operasyonda Kocamaz'a ait kimlik çıktığını iddia ederek, yürütülen çalışma kapsamında bazı işlemler yapılması gerektiğini ifade etti. Ardından para ve değerli eşyaların güvenlik amacıyla teslim edilmesini talep etti.

Bu görüşmeden sonra Kocamaz, 16 Haziran'da belirtilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi.

10 KİLOGRAM ALTIN KAPTIRDI

Öte yandan yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Ankara'daki Başkent Üniversitesi girişinde bir kişiye elden teslim etti. Yaşananlardan şüphe duyan Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yapan ekipler, şüpheliyi İstanbul'da bir taksi içerisinde altın ve paralarla birlikte yakaladı.

Kocamaz, emniyette verdiği ifadede olayın nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:

"14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı bir şahsa teslim ettim."