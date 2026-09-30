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Kaynak: AA

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 3. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ın konuğu olacak.

Belgrad Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.00’de başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki ilk galibiyetini son oynadığı maçta İspanya temsilcisi Real Madrid’i sahasında 94-84 mağlup ederek aldı.

Kızılyıldız ise ikinci haftada İsrail ekibi Hapoel IBI karşısında 81-80’lik skorla kaybetti. Sırbistan temsilcisi, böylece EuroLeague’de henüz galibiyetle tanışamadı.

AVRUPA KUPALARINDA 916. MAÇ

Kızılyıldız karşılaşması, Anadolu Efes’in Avrupa kupalarındaki 916. mücadelesi olacak.

Avrupa arenasında daha önce 915 müsabakaya çıkan lacivert-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 507’sinden galibiyetle ayrılırken 408 maçta rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonunda dahil olduğu Avrupa Ligi’nde ise 668. karşılaşmasına çıkacak. Organizasyondaki 667 maçta 350 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, 317 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.