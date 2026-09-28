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Kaynak: AA

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i yarın İstanbul'da ağırlayacak.

Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Sezona deplasmanda Barcelona karşısında başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk hafta mücadelesinden 89-82'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Real Madrid de Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. İspanyol temsilcisi, ilk haftada sahasında Dubai Basketbol'u konuk ettiği karşılaşmayı 78-77 kaybetti.

Pablo Laso'nun öğrencileri, Real Madrid karşılaşmasını kazanarak Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini hanesine yazdırmak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 49. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 49. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 48 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 31'ini ise İspanyol ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 81-75 ve 82-71'lik skorlarla Real Madrid kazandı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 915. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 915. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 914 karşılaşmada 506 galibiyet, 408 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 667. maçını yapacak. Geride kalan 666 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 317'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.