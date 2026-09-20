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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

VAR'DA GUILLERMO CUADRA FERNANDEZ OLACAK

Karşılaşma öncesinde VAR ve AVAR hakemleri de belli oldu. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez'in görev yapacağı VAR ekibinde, AVAR olarak Abdullah Bora Özkara yer alacak.

KRİTİK MAÇTA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Kısal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.