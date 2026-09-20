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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadele öncesinde VAR ve AVAR hakemleri de belli oldu.

VAR'DA FERENC KARAKO

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR), Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Ferenc Karako otururken, AVAR görevini Bersan Duran üstlenecek.

KARŞILAŞMAYI KADİR SAĞLAM YÖNETECEK

Karşılaşmanın orta hakemi Kadir Sağlam olacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.

Fenerbahçe'nin sahasında Eyüpspor'u ağırlayacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.