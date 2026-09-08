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ABD’de ağustos ayında tarım dışı istihdamın 162 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde kalması, Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalini yüzde 60 seviyesine çıkardı.

Ons fiyatı 4 bin 400 dolar civarında baskılansa da yatırımcılar altından çıkmak yerine pozisyonlarını belirgin biçimde artırdı. Société Générale değerlendirmesine göre yükseliş beklentisi fiziki fonlardan vadeli işlemlere ve opsiyonlara kadar geniş bir tabana yayıldı.

ALTIN FONLARINDA TARİHİN EN GÜÇLÜ ÜÇÜNCÜ AYLIK GİRİŞİ

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ağustos ayında net 201 ton altın girişi gerçekleşti. Ton bazında bakıldığında bu tablo, altın fonları tarihinin en büyük üçüncü aylık net girişi olarak kayıtlara geçti.

2022'DEKİ SAVAŞ DÖNEMİNİ BİLE GERİDE BIRAKTI

Ağustostaki fon talebinin büyüklüğü geçmiş kriz dönemleriyle yapılan karşılaştırmada daha net ortaya çıkıyor.

Son giriş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’de görülen güçlü altın talebini ve Fed’in üçüncü parasal genişleme programını açıkladığı Eylül 2012 dönemindeki fon girişlerini de geride bıraktı.

VADELİ VE OPSİYON PİYASALARINDA REKORA YAKIN YÜKSELİŞ

Profesyonel para yöneticilerinin vadeli piyasalardaki net uzun pozisyonlarının büyüklüğü, veri kayıtlarının tutulmasından bu yana görülen ikinci en yüksek seviyeye ulaştı. Vadeli piyasada bundan daha yüksek pozisyon sadece, ons altının tarihi zirvesini gördüğü Ocak 2026 döneminde kaydedilmişti.

Opsiyon tarafında ise alım opsiyonlarına talep güçlenirken, büyük bir fondaki satım/alım opsiyonu oranı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan korunsa da orta vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu gösteriyor.

KRİTİK HAFTA: 10 VE 11 EYLÜL VERİLERİ BÜTÜN HESAPLARI DEĞİŞTİREBİLİR

Altın üzerindeki en büyük baskı unsuru tahvil getirilerini ve doları güçlendirebilecek Fed sıkılaşması olmaya devam ediyor. Piyasanın yönünü belirleyecek iki kritik veri bulunuyor:

10 Eylül Perşembe: ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

11 Eylül Cuma: ABD Ağustos Ayı Tüketici Enflasyonu (TÜFE)

GRAM ALTINDA DOLAR/TL VE ONS ÇİFT YÖNLÜ İZLENECEK

Türkiye’deki yatırımcılar açısından gram altın fiyatında hem ons altın hem de dolar/TL kuru belirleyici olacak. Ons fiyatında yaşanabilecek olası geri çekilmelerin, döviz kurundaki hareketlerle dengelenebileceği belirtilirken, iç piyasada iki değişkenin birden takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.