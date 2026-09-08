Temmuz ayı zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yeni yıl zammı için hesaplamalara başladı.
Emekliye farklı isimler altında destek geliyor: Canlı yayında çarpıcı kulis
Temmuz zammının ardından gözünü 2027 Ocak artışına çeviren milyonlarca emekli için Ankara kulislerinden yeni haberler gelmeye başladı.Kaynak: Diğer
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos ayı verileri doğrultusunda ilk 2 aylık enflasyon farkı netleşti.
Ocak 2027'de maaşlara yansıtılacak nihai oran, yılın kalan 4 ayına ait veri akışının tamamlanmasıyla netlik kazanacak:
AÇIKLANAN VERİLER
Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamları.
MEVCUT FARK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden oluşan yaklaşık yüzde 3,66'lık zam hakkı.
BEKLENEN VERİLER
Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları enflasyon oranları.
ANKARA KULİSLERİNDE YENİ PLAN
Zam oranlarına ilişkin hesaplamalar sürerken, yeni yılla birlikte uygulanması planlanan sosyal ve ekonomik adımlara dair Ankara kaynaklı kulis bilgileri de paylaşıldı.
Canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iktidarın 2027 vizyonunda emeklilere yönelik atacağı yeni adımları şu sözlerle aktardı:
"Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Yani burada da belki rahatlamalar söz konusu olacak."
Söz konusu kulis bilgisi, rutin enflasyon farkı zamlarının ötesinde emeklilerin alım gücünü destekleyecek farklı ödeme ve katkı modellerinin devreye sokulabileceğini gösteriyor.
Atik, koşulların hızlı değişebildiğine dikkat çekerek, sürecin istenen noktaya gelmesi durumunda anayasa değişikliğinin de masaya gelebileceğini ifade etti.
"Gündemde bir anayasa değişikliği var mı derseniz, yok. Ama koşullar öyle çabuk ve öyle hızlı değişiyor ki yarın 'Terörsüz Türkiye' süreci istenen noktaya gelirse gerçekten, bu konuşulur" diyen Atik, farklı alternatifler üzerinde çalışmalar yapıldığını savundu.
Atik, iktidarın 2027 ve 2028 seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Her ihtimal mümkün" değerlendirmesinde bulundu.