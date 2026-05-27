Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağda insanların da isteklerinin değiştiği bir dönemde her ne kadar geçmiş yıllardaki heyecanı pek olmasa da bayram günlerine kavuşmak, ailemiz ve sevdiklerimizle kutlamak, bir arada olmak, insanı mutlu eden şeylerden…

Tatil planı yapıp tatile gidenler olduğu gibi bayramı evinde geçirecek olan çok sayıda insan var. Evde olunca da ister istemez kumandayı elimize alır, bir o kanal bir bu kanal dolaşırız. Hoşumuza giden hangi program varsa, açar onu izleriz. Peki, bayramda televizyon ekranında neler var? O zaman gelin kanal kanal birlikte bakalım.

Bayramın ilk günü (27 Mayıs): Kanal D’de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel, atv’de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ve Kuruluş Osman tekrarı, TRT 1’de Çizmeli Kedi-Son Dilek ile Crystal Palace-Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Final Karşılaşması, Star TV’de Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Show TV’de Güldür Güldür Show tekrarı, TV8’de Survivor’ın yeni bölümü, NOW TV’de Postacı ve Hadi İnşallah ekrana gelecek.

Bayramın ikinci günü (28 Mayıs): Kanal D’de Bir Bayram Hikâyesi, atv’de Esra Erol’un sunuculuğunu yaptığı Var mısın Yok musun yeni bölümüyle, TRT 1’de Gönül Dağı Kurban, Star TV’de Sevdiğim Sensin’in tekrarı, Show TV’de Organize İşler Sazan Sarmalı, TV8’de Survivor’ın yeni bölümü, NOW TV’de Bekçiler Kralı ve Sosyetik Gelin yayınlanacak.

Bayramın üçüncü günü (29 Mayıs): Kanal D’de Arka Sokaklar tekrarı, atv’de Var mısın Yok musun tekrarı, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz tekrarı, Star TV’de Hazine , Show TV’de Olanlar Oldu, TV8’de Survivor’ın yeni bölümü, NOW TV’de Recep İvedik 2 izleyicisiyle buluşacak.

Bayramın dördüncü günü (30 Mayıs): Kanal D’de Güller ve Günahlar tekrarı, atv’de Var mısın Yok musun tekrarı, TRT 1’de PSG-Arsenal EFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması ile Gönül Dağı tekrarı, Star TV’de Çılgın İkili 3, Show TV’de Güldür Güldür Show yeni bölüm, TV8’de Survivor’ın yeni bölümü, NOW TV’de Kırk Yalan ve Ağlak Arif ekranlarda olacak.

NOT: Değerli okuyucularım başta olmak üzere bütün İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış içerisinde nice bayramlara erişebilmek dileğiyle... Mutlu bayramlar.