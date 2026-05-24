Dijital platformlarda 11-18 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’, üçüncü sezonuyla zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy’lu Poll Films imzalı aksiyon filmi ‘Uykucu’, açılışını zirvede yaptı. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘The Boys’, yeni sezonuyla liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ‘Ballerina’ liderliği bırakmadı. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun orijinal dizisi ‘Bize Bi’şey Olmaz’ liderlik serisini devam ettirdi. Film kategorisinde ‘The Punisher: One Last Kill’, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Euphoria’, bir basamak yükselerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde ise Oscar ödüllerine damga vuran ‘One Battle After Another’, platformdaki ilk haftasında liderliği ele geçirdi.

Yağız’dan ‘Hayat Yordu Beni’

Türkücü Yağız, yeni eseri ‘Hayat Yordu Beni’yi Kelebek Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri İbrahim Güzelses ile Aşık Reyhani’ye, müziği İbrahim Güzelses’e ait türkünün düzenlemesini Kenan İlgen yapmış. Şarkıya Turgay Ceylaner’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu bir de klip çekilmiş.

Hayatın yükü, duygusal yorgunluk, yalnızlık, hayal kırıklıkları ve içsel mücadele temalarıyla öne çıkan türkü, kişinin hem aşk hem de yaşamın getirdiği sorunlar karşısında duygusal tükenmişliğini anlatıyor.

Banu Zorlu’dan evlilik itirafı

Ünlü sanatçı Banu Zorlu, Nişantaşı Cengiz Sarıkçıoğlu mağazasında görüntülendi. Bayram alışverişine çıkan sanatçı, “Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bu bayramın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayram alışverişine çıktım” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı görücü usulü evlilik açıklamasıyla ilgili de samimi ifadeler kullanan Banu Zorlu, yakın zamanda bir tanışma gerçekleşeceğini belirterek “Daha bir şey yok ama bir tanışma olacak. Talibimiz ile bir görüşme olacak. Henüz görmedik, gidip göreceğiz. Aileden birileri gördü” dedi.

Geleneksel değerlere önem verdiğini söyleyen Banu Zorlu, “Ben biraz geleneklerimizi severim. Bazı insanlar evleniyor, 10 yılda tanıyamıyor birbirini. Bazısı da 2-3 görüşmede anlaşabiliyor. Herkes için görücü usulü evlensin diyemem ama ben kendim için bunun uygun olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.