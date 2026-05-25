4 sezondur ekranlara damga vuran Show TV’nin sevilen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, sezonu zirve takibini sürdürerek iyi bir şekilde kapattı.

Gold Film imzalı dizi, 138. sezon finali bölümünde Total’de 6.32 reyting, AB’de 5.48 reyting ve ABC1’de 6.18 reyting alarak tüm kategorilerde 2. sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. Başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarılması, Sıla Türkoğlu’nun kendi isteğiyle diziden ayrılmasının ardından yerlerine Seray Kaya ve Emre Dinler gelmişti. Bu değişiklik sonrası dizinin eski gücünü kaybedip iyi reytingler alamayacağı sosyal medyada sıkça dile getirilse de aksi bir durum oldu. Alınan reytingler, hem kanalın hem yapımcının yüzünü güldürdü. Seray Kaya ve Emre Dinler’in uyumunu seyirci sevdi. Dizi, aldığı reytingler kadar sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Sezon finali bölümüne Elif ve Nilay’ın kapışmasının damga vururken tartışmanın giderek büyüdüğü anlarda Sönmez’in fenalaşması, Salkım’ın balkondan düşmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

İddialı bir bölümle sezona veda eden dizi, yeni dönemde de yoluna doludizgin devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Ali Güven’den romantik yaz sürprizi

90’lar Türkçe Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Ali Güven, yeni şarkısı ‘Nerdesin’i Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri İrem Candar’a, müziği Ali Güven’e ait şarkının düzenlemesi Burak Kut imzası taşıyor. Uzun bir aranın ardından yeniden dinleyicisiyle buluşan Ali Güven, ‘Nerdesin’ ile 90’ların sıcacık ve tanıdık duygusunu günümüzün modern sound’u ile buluşturuyor.

Hareketli altyapısı, akılda kalan melodisi ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken şarkı, sevdiğine özlem duyan bir kalbin arayışını anlatıyor.

‘Kara Kız’ oyunu, seyirciyle buluştu

Ecem Erkek’in yazıp oynadığı, Meltem Bozoflu’nun yönettiği BKM imzalı tek kişilik şarkılı oyun ‘Kara Kız’, Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluştu.

90’lı yılların mahalle kültürünü, aile ilişkilerini ve büyüme hikâyelerini mizah ve müzikle sahneye taşıyan oyun, seyirciden büyük ilgi gördü. Ecem Erkek’in performansı gece boyunca alkışlarla karşılandı. Oyunu izlemeye gelen isimler arasında Ali Sunal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Yüsra Geyik, Yıldıray Şahinler, Emel Yıldırım, İrem Sak gibi isimler vardı.

Sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek olan ‘Kara Kız’, küçükken pembeler içinde büyüyen prenseslerin değil; pazardan alınmış yün elbisesi, altında taytı, ayaklarında patiğiyle annesinin altın gününde göbek atan bir kızın hikâyesini anlatıyor.