Yönetmenliğini ve yapımcılığını İhsan Taş’ın üstlendiği, Taş Yapım imzalı ‘Kırık Ruhlar’ dizisinin çekimleri başladı. Dijital platformda yayınlanacak projenin Ulus’taki setini ziyaret ettim.

Kadın hikâyelerini merkezine alan projede Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Sevtap Karataş, Gizem Tavlan ve Serap Aksoy gibi isimler yer alırken proje danışmanlığını usta oyuncu Halil Ergün üstleniyor. Dizide psikolog Neva Arman karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, kadın odaklı hikâyelerin önemine dikkat çekerek “Kadın hikâyesi olması hepimize keyif veriyor. Çünkü son dönemde kadınların güçlü olduğu hikâyeler çok fazla yok. Bu proje kadınların gücünü anlatıyor. O yüzden benim için çok daha anlamlı” dedi.

Dizide tacize uğrayan kostüm danışmanı Elif karakterini canlandıran Sevtap Karataş, senaryodan çok etkilendiğini söyleyerek kadın sorunlarının toplumun kanayan yarası olduğunu belirtti. Projeye destek veren usta oyuncu Halil Ergün de kadın hakları ve kadınların toplumdaki yerine dikkat çekerken İhsan Taş da projeyle ilgili “Bir kadın projesine imza attık” açıklamasını yaptı.

İrem Derici’yi ‘Kim Özleyecek’

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden İrem Derici, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı kariyerinin 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı.

İlk şarkısıyla albümün atmosferine dair güçlü bir ipucu veren sanatçı, 5 Haziran’da dinleyicilerle buluşacak ‘Olay Mahalli’ albümünün habercisi olan ‘Kim Özleyecek’i İD Müzik & DMC etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Mert Çodur’a ait şarkının düzenlemesini Kerem Akdağ yapmış.

Şarkı, eski sevgiliye karşı hem kırgın hem de özlem dolu bir ruh halini anlatıyor.

Hayatı Yavaşlat Sergisi açıldı

Sanatçı Günsu Saraçoğlu’nun kişisel sergisi ‘Slow Down Life-Hayatı Yavaşlat Sergisi’, Gallery Duende’de açıldı.

Çağdaş sanat, akrilik resim, karakalem çalışmaları ve modern sanat sergileriyle ilgilenen sanat izleyicileri için dikkat çeken koleksiyon; tuval ve kâğıt üzerine üretilen eserlerden oluşuyor. Günsu Saraçoğlu’nun yeni koleksiyonu, modern yaşamın hızına karşı yavaşlamayı, sadeleşmeyi ve insanın kendi iç ritmine dönmesini merkeze alıyor. Gallery Duende’in kurucusu ve serginin küratörü Emine Özkarslıoğlu tarafından hazırlanan seçki, doğanın döngüsü ile insanın bu döngü üzerindeki etkilerini çağdaş sanat diliyle yorumluyor.

Sergi, 18 Haziran’a kadar Kadıköy’deki Gallery Duende’de ziyaret edilebilecek.