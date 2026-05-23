NOW TV’nin bu sezon ekrana gelen en sürpriz dizilerinden olan ‘Yeraltı’, rakiplerine gözdağı vererek sezona mola verdi.

Başrollerini Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı ‘Yeraltı’, 16. sezon finali bölümünde Total’de aldığı 8.75 reyting, AB’de aldığı 7.37 reyting ve ABC1’de aldığı 9.40 reytingle sezonu zirvede kapattı. 28 Ocak Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyiciye karşısına çıkan MED Yapım imzalı dizi, yeni döneminle ekrana gelen ‘Kuruluş Orhan’, iki sezondur doludizgin devam eden ‘Eşref Rüya’ ve bu sezon aldığı reytinglerle dikkat çeken ‘Survivor’ karşısında başarılı bir grafik çizdi. Hafızalara kazınan ‘Ömrüm’ repliğiyle büyük yankı uyandırdı. Bu söz, herkesin diline dolandı. Uraz Kaygılaroğlu’nu bugüne kadar çok sayıda yapımda farklı rollerde izledik ama sanırım, burada kariyerinin en ikonik rolünü oynuyor.

Dizi, harika bir sezonu zirvede tamamlayarak hem yapımcısının hem kanalının yüzünü güldürdü. Yeni sezonda bizleri neler bekleyecek? Bekleyip göreceğiz.

Sihirli Annem'in ‘Periliçe’sine ödül

Usta oyuncu Ayşen İnci, uluslararası alanda çok önemli bir başarıya imza attı. Amerika’nın en köklü sinema festivallerinden biri olan Houston International Film Festivali’nde 2025 yılında vizyona giren ‘Aile Meselesi’ filmindeki ‘Nurhayat’ performansıyla ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında en yüksek onur nişanlarından biri olan ‘Remi Ödülü’nün sahibi oldu.

Festivalde bu yıl 130 film yarıştı. Ayşen İnci’nin ödülü, Türk Sineması’nın dünyadaki görünürlüğü ve etkisi adına dikkat çekici bir başarı olarak tarihe geçti.

Oyuncu, kariyerindeki bu önemli ödülle gündemdeyken geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Sihirli Annem: Periler Okulu’ filminde canlandırdığı ‘Periliçe’ karakteriyle de yeniden izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Anıl Doruk yeni sürprizlerle geliyor

20 yıldır rock ve modern metal sound’unu bir araya getiren, müzik çalışmalarını ara vermeden sürdüren müzisyen Anıl Doruk, bugüne kadar bestelediği tüm şarkıları artık gün yüzüne çıkarıyor.

Empas grubunun kurucusu ve solisti Anıl Doruk, iki yeni şarkısını aynı anda yayınlayacak. Yüksek enerjili sahne performansları ve dinamik tarzıyla dikkat çeken başarılı müzisyen, söz ve bestesi kendisine ait olan ‘Uslanmam’ ve ‘Meçhul’ adlı şarkılarını dinleyicilerinin beğenisine sunacak. Önümüzdeki ay lansmanla tanıtılacak iki şarkının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Müzik kariyerini aktif olarak sürdürürken aynı zamanda diş hekimliği mesleğine de devam eden Anıl Doruk, sanat ve profesyonel yaşamını bir arada yürütmesiyle dikkat çekiyor.