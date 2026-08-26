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Kaynak: AA

Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, Avrupa'dan gelen talebin etkisiyle son 4,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda eksi 2,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustosta 9,6 puana yükseldi. Böylece endeks, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Endekste aylık bazda yaşanan yükseliş ise Haziran 2020'den bu yana kaydedilen en güçlü artış oldu.

ELEKTRİKLİ EKİPMAN VE TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

Sektörler bazında özellikle elektrikli ekipman üreticileri ile veri işleme cihazları, elektronik ve optik ürün üreticilerinin iyimserliği dikkati çekti.

Ifo'nun raporunda, dijitalleşme ve yapay zeka ivmesinin Alman sanayisine önemli katkı sağladığı belirtildi. Birçok sektörde veri merkezlerinin inşası için Alman teknolojisine yönelik talebin arttığı ifade edildi.

OTOMOTİVDE DE BEKLENTİLER İYİLEŞTİ

Son dönemde zorlu bir süreçten geçen otomotiv sektöründe de ihracat beklentilerinde belirgin bir iyimserlik görüldü. Metal ürünleri üreticilerinin güveni de yeniden güçlendi.

Buna karşın kağıt endüstrisi ile metal üretimi ve işleme sektöründeki şirketler, ihracatta düşüş beklediklerini bildirdi.

Ifo Makroekonomi ve Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, ihracat sektörünün yeniden ivme kazandığını belirtti.

Wohlrabe, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın canlı olduğunu, Çin'e yönelik ihracatın ise zayıflamaya devam ettiğini kaydetti.