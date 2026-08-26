Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı

Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı

CHP'de yaşanan mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye şimdiye kadar 244 belediye katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise CHP'de kaldı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 1

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan bölünme, YENİ Parti'nin kuruluşuyla denge arayışına dönüştü. 244 belediye başkanının katıldığı YENİ Parti'ye Mansur Yavaş'ın şu ana kadar neden katılmadığı merak ediliyordu.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 2

MECLİSTE DENGELER DEĞİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP'deki butlan yönetimine mesafeli olduğu biliniyor.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 3

Mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Özgür Özel'in yanında olan ve destek veren Yavaş'ın YENİ Parti'ye Ankara'daki belediye meclis dengeleri sebebiyle geçmediği öğrenildi.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 4

AK Parti'nin yaptığı transferler sonucu mecliste 45 olan üye sayısı 50'ye yükseldi. CHP'nin ise 2024 seçimlerinde 90 üyeyle temsil edildiği mecliste sadece 49 üyesi kaldı.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 5

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dağılım şöyle:
AK Parti: 50
CHP: 49
YENİ Parti: 30
MHP: 9
Bağımsız: 7
BBP: 2
Yeniden Refah: 1

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 6

148 üyesi bulunan ABB Meclisi'nde çoğunluk için 75 üye gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın (AKP+MHP+BBP) 61 üyesi bulunuyor.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 7

ABB'nin kaderi ise adeta CHP'li Meclis üyelerinin elinde duruyor.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 8

Etimesgut ve Menderes belediyelerinde Cumhur İttifakı ile birlikte hareket eden CHP, Ankara'da şimdiye dek bu yönde bir sinyal vermedi.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 9

Ancak Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılması durumunda CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edip Ankara'yı AK Parti'ye geçirmesinden çekiniliyor.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 10

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmemesinin altında CHP'de halihazırda 49 üyenin bulunması ve Yavaş'ın "meclis dengelerini korumak istemesi" olarak ifade ediliyor.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 11

Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye geçtiklerini açıklamıştı.

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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı - Resim: 12

Bu istifalarla birlikte YENİ Parti'nin belediye sayısı 244'e yükselmişti.

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