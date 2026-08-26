Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan bölünme, YENİ Parti'nin kuruluşuyla denge arayışına dönüştü. 244 belediye başkanının katıldığı YENİ Parti'ye Mansur Yavaş'ın şu ana kadar neden katılmadığı merak ediliyordu.
Mansur Yavaş YENİ Parti'ye neden geçmiyor? Meclis dağılımı detayı
CHP'de yaşanan mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye şimdiye kadar 244 belediye katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise CHP'de kaldı.Aykut Metehan
MECLİSTE DENGELER DEĞİŞTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP'deki butlan yönetimine mesafeli olduğu biliniyor.
Mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Özgür Özel'in yanında olan ve destek veren Yavaş'ın YENİ Parti'ye Ankara'daki belediye meclis dengeleri sebebiyle geçmediği öğrenildi.
AK Parti'nin yaptığı transferler sonucu mecliste 45 olan üye sayısı 50'ye yükseldi. CHP'nin ise 2024 seçimlerinde 90 üyeyle temsil edildiği mecliste sadece 49 üyesi kaldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dağılım şöyle:
AK Parti: 50
CHP: 49
YENİ Parti: 30
MHP: 9
Bağımsız: 7
BBP: 2
Yeniden Refah: 1
148 üyesi bulunan ABB Meclisi'nde çoğunluk için 75 üye gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın (AKP+MHP+BBP) 61 üyesi bulunuyor.
ABB'nin kaderi ise adeta CHP'li Meclis üyelerinin elinde duruyor.
Etimesgut ve Menderes belediyelerinde Cumhur İttifakı ile birlikte hareket eden CHP, Ankara'da şimdiye dek bu yönde bir sinyal vermedi.
Ancak Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılması durumunda CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edip Ankara'yı AK Parti'ye geçirmesinden çekiniliyor.
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmemesinin altında CHP'de halihazırda 49 üyenin bulunması ve Yavaş'ın "meclis dengelerini korumak istemesi" olarak ifade ediliyor.
Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye geçtiklerini açıklamıştı.
Bu istifalarla birlikte YENİ Parti'nin belediye sayısı 244'e yükselmişti.