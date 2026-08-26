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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 17’si çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

LASTİK BOT SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE DURDURULDU

Bölgeye sevk edilen TCSG-61 Sahil Güvenlik Gemisi ile KB-76 Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Botta yapılan kontrolde 36 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi. Göçmenlerin 20’sinin yetişkin, 17’sinin ise çocuk olduğu tespit edildi.

2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Olayın ardından Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takip çalışması da sürdürüldü. Çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.