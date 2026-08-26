Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

'BU YÜKSELİŞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

İsmail Kartal kritik karşılaşma öncesi şunları söyledi:

"Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz.

Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak."