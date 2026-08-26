Fenerbahçe sezonun şimdiye kadarki en kritik 90 dakikasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile Fransa'da karşı karşıya gelecek.
Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'a konuk olacak. İstanbul'daki 1-1'lik ilk maçın ardından sarı-lacivertliler, Fransa'da kazanması halinde 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirecek. İşte Lyon maçının tüm detayları ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...Furkan Çelik
Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesiyle tur bileti rövanşa kaldı. Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönerek lig aşamasına adını yazdıracak.
LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Groupama Stadı'ndaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
MAÇI MAURIZIO MARIANI YÖNETECEK
Kritik karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani düdük çalacak.
Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Luca Zufferli olacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İstanbul'daki ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanması nedeniyle Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında alacağı her türlü galibiyet sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Ligi biletini getirecek.
Lyon'un kazanması durumunda Fransız temsilcisi tur atlayacak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.
Eşitlik uzatma dakikalarında da bozulmazsa Şampiyonlar Ligi'ne yükselecek takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.
FENERBAHÇE AVRUPA'DA 306. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 306. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertliler geride kalan 305 Avrupa karşılaşmasında 121 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde 415 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 425 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 48. SINAV
Fenerbahçe, Lyon karşısında Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 48. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı 47 eleme maçında 18 galibiyet ve 15 beraberlik elde ederken 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 68 gol atarken kalesinde 53 gol gördü.
18 YILLIK HASRET BİTEBİLİR
Fenerbahçe Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda son olarak 2008-2009 sezonunda grup aşamasında mücadele etti.
Daha önce 6 kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde etti.
Lyon karşısında alınacak galibiyet, sarı-lacivertlilerin 18 yıllık hasrete son verecek.
EN BÜYÜK BAŞARI ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda elde etti.
Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler çeyrek finale kadar yükselirken, bu turda İngiliz devi Chelsea ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe rakibine elenerek yarı finalin kapısından dönmüştü.
GEÇEN SEZON KAPISINDAN DÖNDÜ
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yalnızca bir tur uzaklıktaydı.
Jose Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, play-off'ta Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıramamıştı.
'BU YÜKSELİŞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ'
İsmail Kartal kritik karşılaşma öncesi şunları söyledi:
"Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz.
Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak."
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Teknik Direktör İsmail Kartal, Lyon karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Konyaspor karşılaşmasında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da uygulanan beyin sarsıntısı protokolü nedeniyle Lyon karşısında sahada olamayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Sarı-lacivertlilerin mücadeleye şu 11'le başlaması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca, Muriqi.