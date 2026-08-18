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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Veriler, dış ticaret fiyatlarında aylık bazda belirgin düşüş yaşandığını ortaya koydu.

İthalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Piyasa beklentileri ise endeksin aynı dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İTHALAT FİYATLARINDA 14 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Temmuzdaki yüzde 0,4'lük gerileme, Mayıs 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık düşüş oldu. İthalat fiyat endeksi haziranda da yüzde 0,3 gerilemişti.

Öte yandan ithalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 yükseldi.

İHRACAT FİYAT ENDEKSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 geriledi. Piyasa beklentileri, ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Haziranda yüzde 0,7 azalan ihracat fiyat endeksi, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 8,2 yükseldi.