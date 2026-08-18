Yozgat’ta alternatif tarım ürünü olarak üretimine başlanan lavantada pazar sorunu üreticileri zor durumda bırakıyor.
Üreticiyi şaşkına çeviren tablo: 5 yıllık stok ellerinde kaldı
Yozgat’ta lavanta üreticileri, ürünlerde yaşanan hastalık ve pazar sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor. Beşinci hasadını yapan çiftçi Harun Haliloğlu, elinde 5 yıllık lavanta yağı stoğu bulunduğunu belirterek ürünün gerçek değerine ulaşması için ihracat kapılarının açılması gerektiğini söyledi.Kaynak: ANKA
Kozmetik, temizlik, sağlık ve sanayi gibi birçok alanda kullanılan tıbbi lavantanın üreticileri, iç piyasadaki satışların yetersiz kalması nedeniyle ihracatın önünün açılmasını bekliyor.
Sarıhacılı Mahallesi’nde 2021 yılında Bulgaristan’dan getirilen fidelerle lavanta bahçesi kuran çiftçi Harun Haliloğlu, beşinci hasadını gerçekleştirirken üretimde karşılaştıkları sorunları anlattı.
LAVANTA BAHÇESİNDE BÜYÜK KAYIP
Haliloğlu, bu yıl hasat öncesinde bahçesindeki ürünlerin yaklaşık yüzde 55-60’ının kuruduğunu fark ettiklerini söyledi.
Kurumaya neden olan hastalığın belirlenmesi amacıyla numunelerin Ankara’ya gönderildiğini belirten Haliloğlu, sonuçları beklediklerini ifade etti. Hastalığın daha önce Fransa ve Bulgaristan’da da görüldüğünü aktaran üretici, bunun küresel ölçekte yaşanan bir sorun olduğunu söyledi.
"5 YILLIK YAĞ STOKUM DURUYOR"
Üretimdeki sorunun yanı sıra asıl sıkıntının pazar olduğunu belirten Haliloğlu, 2021’den bu yana lavanta yağı ürettiklerini ve elinde yıllardır satılamayan ürün bulunduğunu dile getirdi.
“Şu an benim 5 yıllık yağ stokum duruyor” diyen Haliloğlu, satışlarının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.
Ürünlerin 4-5 yıl boyunca stokta tutulmasının ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirten üretici, bu durumun üreticinin hevesini kırdığını ifade etti.
"GERÇEK DEĞERİNE ULAŞABİLMESİ İÇİN İHRACAR ŞART"
Ürettikleri lavantanın tıbbi nitelikte olduğunu vurgulayan Haliloğlu, ürünün çay, masaj ve ilaç sektörlerinde kullanılabileceğini belirtti.
Lavantanın gerçek katma değerine ulaşması için ihracatın şart olduğunu söyleyen Haliloğlu, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracatın üretimi artırabileceğini ifade etti.
Yozgat’ın katma değerli tarım ürünleri açısından önemli bir fırsata sahip olduğunu belirten üretici, devlet kurumlarının üreticilerin yurt dışı bağlantıları kurmasına destek olması gerektiğini söyledi.
BUĞDAYDAN 40 KAT FAZLA KAZANÇ İDDİASI
Lavantanın geleneksel tarım ürünlerine kıyasla çok daha yüksek gelir sağlayabileceğini belirten Haliloğlu, 7-8 dönümlük araziden buğday ve arpa gibi ürünlerle yaklaşık bin ila 1500 lira arasında gelir elde edildiğini söyledi.
Aynı alanda hastalık yaşanmasaydı 25-30 litre lavanta yağı elde edilebileceğini belirten Haliloğlu, bu miktarın en düşük piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğunu ifade etti.
Masraflar düşüldüğünde dahi lavantadan elde edilebilecek gelirin geleneksel ürünlere göre yaklaşık 40 kat fazla olabileceğini savunan Haliloğlu, pazar ve ihracat sorununun çözülmesi halinde üretimin önemli ölçüde büyüyebileceğini dile getirdi.