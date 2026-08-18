Üreticiyi şaşkına çeviren tablo: 5 yıllık stok ellerinde kaldı

Kurumaya neden olan hastalığın belirlenmesi amacıyla numunelerin Ankara’ya gönderildiğini belirten Haliloğlu, sonuçları beklediklerini ifade etti. Hastalığın daha önce Fransa ve Bulgaristan’da da görüldüğünü aktaran üretici, bunun küresel ölçekte yaşanan bir sorun olduğunu söyledi.