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Kaynak: AA

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Cumhuriyet Meclisinin davetiyle KKTC'de bulunan Krah ile Başbakanlık'taki ofisinde görüştü.

Kabulde KKTC Başbakanı Üstel'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy eşlik etti.

Başbakan Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Alman milletvekili Krah'ın KKTC'yi ziyaret ederek Kıbrıs Türk halkının yaşadığı gerçekleri yerinde görmesinin önemli olduğunu belirtti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar büyük bedeller ödeyerek varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini, 1974'ten bu yana ise tüm haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen çözüm ve uzlaşı iradesini her zaman ortaya koyduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs konusunda tarafsız ve adil bir yaklaşım ortaya koyamadığına işaret eden Üstel, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların halen sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Krah ise Kıbrıs Türk halkının çözüm için geçmişte attığı olumlu adımların ve yaşadıklarının tarihsel boyutunun farkında olduklarının altını çizerek, Kıbrıs meselesini tek taraflı dinlemenin yanlış bir yöntem olduğuna dikkati çekti.

İnsanların Kuzey'e gelerek gerçekleri görmesi gerektiğini belirten Krah, nazik ev sahipliği için Üstel'e teşekkür etti.