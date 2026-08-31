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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile uzlaşmayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başardıkları en muhteşem şeylerden biri olarak tanımlandırdı.

'İSRAİL'İN ALMANYA’YA EL UZATMASI, HİÇ DE KENDİLİĞİNDEN GELEN BİR ŞEY DEĞİL'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Başbakan Merz, Alman kamu yayıncısı ARD'ye gerçekleştirdiği açıklamada, ülkesinin İsrail'e verdiği destekle ilgili ifadelerde bulundu.

Merz, "Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başardığımız en muhteşem şeylerden biri. Orada yaşanan korkunç olayların ardından İsrail'in Almanya’ya el uzatması, hiç de kendiliğinden gelen bir şey değildi." ifadelerini kullandı. Bu yüzden bugün İsrail'in var olma hakkını daha da fazla savunmaları gerektiğini söyleyen Merz, "Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım." diye konuştu.

​​​​​​​İsrail'in Gazze'de son aylarda ve yıllarda yaptığı eylemlerin tamamının "meşru müdafaa" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulan Merz, buna açık şekilde "Hayır." cevabını verdi.

İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan yasa dışı E1 yerleşim projesini de sert dille eleştirdiklerini ifade eden Merz, "Orada yaşananlar uluslararası hukuka aykırıdır ve biz bunu da çok net ve açık bir şekilde dile getiriyoruz." dedi.

Merz, ayrıca Almanya'nın İsrail'e desteğinin koşulsuz olmadığını vurgulayarak, geçen yıl ağustos ayında bu ülkeye yönelik aldığı silah tedariki kısıtlaması kararını hatırlattı.