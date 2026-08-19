Kaynak: İHA

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bir röportajda dile getirdiği, İsrail ordusunun Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi hedef alarak etkisiz hale getirmesi gerektiği yönündeki sözleri uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılandı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Sebastian Hille, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bu açıklamaları şiddetle kınadığını duyurdu. Hille, Ben-Gvir'in ifadelerinin uluslararası hukuka aykırı ve insanlık dışı olduğunu belirterek kabul edilemez bulunduğunu aktardı. Batı Şeria'daki ilhak girişimlerine de değinen Hille, resmi ya da fiili hiçbir ilhak adımının atılmaması gerektiğini ve bu tür eylemlerin iki devletli çözüm ilkesini zedelediğini kaydetti.

Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil ise konunun Avrupa Birliği gündeminde olduğunu ve olası yaptırımların değerlendirildiğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Ben-Gvir'in söylemlerine tepki göstererek, kullanılan ifadelerin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ve insanlık dışı nitelik taşıdığını vurguladı.