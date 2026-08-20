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Kaynak: AA

Almanya'da aşırı sıcak hava dalgasının yol açtığı can kayıplarına ilişkin yeni veriler açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayımlanan haftalık raporda, 2026'nın 15. haftasından 32. haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı olarak yaklaşık 14 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

EN FAZLA YAŞLILAR ETKİLENDİ

Rapora göre, aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü ileri yaştaki vatandaşlar oluşturdu.

9 Ağustos'a kadar yaşamını yitirenlerin 7 bin 40'ının 85 yaş ve üzeri, 3 bin 450'sinin 75-84 yaş, 2 bin 170'inin ise 65-74 yaş grubunda olduğu belirtildi.

EN ÖLÜMCÜL DÖNEM HAZİRAN SONUNDA YAŞANDI

Robert Koch Enstitüsü, bu yılın özellikle 26. haftasında sıcaklıkların zirveye ulaştığını açıkladı.

Raporda, 22-29 Haziran tarihleri arasında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 9 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği ifade edildi.

REKOR SICAKLIK ÖLÇÜLDÜ

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Almanya'da da rekor seviyelere ulaştı.

28 Haziran'da Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Neissemünde beldesinin Coschen ilçesinde 41,7 derece ölçülerek yeni sıcaklık rekoru kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTTI

Robert Koch Enstitüsü'nün daha önce yayımladığı raporlarda, 26. haftaya kadar sıcaklara bağlı ölü sayısı 5 bin 120, 31. haftanın sonuna kadar ise 12 bin 500 olarak açıklanmıştı.

Son raporla birlikte, Almanya'da 2026 yılı içinde aşırı sıcaklara bağlı yaşamını yitirenlerin sayısının yaklaşık 14 bine ulaştığı bildirildi.