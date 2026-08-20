Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan deprem açıklaması: Marmara’daki sarsıntılar neyin habercisi?

Büyükada çevresindeki fay yapısını da değerlendiren Üşümezsoy, Adalar fayının uzun süredir aktif olmayan, yaşlı bir yapı olduğunu dile getirdi. Üşümezsoy, bu faydan bölgede yıkıcı büyüklükte deprem beklemediğini belirterek, son sarsıntıların da bu çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.