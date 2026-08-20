AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat

​Haftalık hava tahmini (21 - 26 Ağustos 2026) ​Hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde İstanbul genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak:

​21 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 31°C

​22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C

​23 Ağustos Pazar: Açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 32°C

​24 Ağustos Pazartesi: Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 33°C (Haftanın En Sıcak Günü)

​25 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 23°C / En Yüksek: 31°C

​26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C