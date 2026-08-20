Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat

AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat

AKOM, İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava akımlarının etkisiyle önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmiyor, sıcaklıkların ise 31-34°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 1

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 20 Ağustos 2026 Perşembe günü yayımladığı hava tahmin raporuyla İstanbulluları önümüzdeki günlerde etkisini artıracak sıcak dalgasına karşı uyardı.

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 2

​İstanbul başta olmak üzere yurt genelinin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan yeni meteorolojik sistem, hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarını beraberinde getiriyor.

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 3

​AKOM verilerine göre 20 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklıkları ve gün içi seyri şu şekilde gerçekleşecek:

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 4

​Sabah: 24°C (Güneşli)
​Öğle: 32°C (Güneşli - Günün En Yüksek Sıcaklığı)
​Akşam: 23°C (Açık)
​Gece: 21°C (Açık)

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 5

​Günün genelinde nem oranı %35 ile %80 arasında değişkenlik gösterirken, rüzgarın Poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise kuvvetlice (10 - 40 km/s) esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak kaydedildi.

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 6

Önümüzdeki 7- 10 gün içerisinde yağış yok...

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 7

​AKOM'un yayımladığı özel uyarı notunda, önümüzdeki 7 ila 10 günlük dönem boyunca bölgede yağış beklenmediği, havanın çoğunlukla güneşli geçeceği ve hava sıcaklıklarının 31°C ile 34°C aralığında seyredeceği bildirildi.

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 8

​Haftalık hava tahmini (21 - 26 Ağustos 2026) ​Hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde İstanbul genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak:
​21 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 31°C
​22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C
​23 Ağustos Pazar: Açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 32°C
​24 Ağustos Pazartesi: Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 33°C (Haftanın En Sıcak Günü)
​25 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 23°C / En Yüksek: 31°C
​26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 9

​Sıcaklık ve nem etkisi: Özellikle Pazartesi günü (24 Ağustos) termometreler 33°C'ye dayanırken, nem oranının yüksek seyrettiği saatlerde hissedilen sıcaklık çok daha fazla olacaktır.

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 10

​Poyrazın rahatlatıcı etkisi: Rüzgarın poyraz yönünden saatte 40 km hıza varan kuvvetli esintileri, gündüz hissedilen bunaltıcı sıcaklığı bir miktar kırsa da güneş çarpması riskini ortadan kaldırmamaktadır.

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AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat - Resim: 11

​Güneş çarpması riski: Afrika ve Basra kökenli çift hava dalgasının birleşimi nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 16.00 arasında doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye edilmektedir.

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