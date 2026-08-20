İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 20 Ağustos 2026 Perşembe günü yayımladığı hava tahmin raporuyla İstanbulluları önümüzdeki günlerde etkisini artıracak sıcak dalgasına karşı uyardı.
AKOM dışarı çıkmayın diyerek uyardı: 11-16 saatleri arasına dikkat
AKOM, İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava akımlarının etkisiyle önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmiyor, sıcaklıkların ise 31-34°C arasında seyretmesi bekleniyor.Dilem Taştan
İstanbul başta olmak üzere yurt genelinin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan yeni meteorolojik sistem, hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarını beraberinde getiriyor.
AKOM verilerine göre 20 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklıkları ve gün içi seyri şu şekilde gerçekleşecek:
Sabah: 24°C (Güneşli)
Öğle: 32°C (Güneşli - Günün En Yüksek Sıcaklığı)
Akşam: 23°C (Açık)
Gece: 21°C (Açık)
Günün genelinde nem oranı %35 ile %80 arasında değişkenlik gösterirken, rüzgarın Poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise kuvvetlice (10 - 40 km/s) esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak kaydedildi.
Önümüzdeki 7- 10 gün içerisinde yağış yok...
AKOM'un yayımladığı özel uyarı notunda, önümüzdeki 7 ila 10 günlük dönem boyunca bölgede yağış beklenmediği, havanın çoğunlukla güneşli geçeceği ve hava sıcaklıklarının 31°C ile 34°C aralığında seyredeceği bildirildi.
Haftalık hava tahmini (21 - 26 Ağustos 2026) Hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde İstanbul genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak:
21 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 31°C
22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C
23 Ağustos Pazar: Açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 32°C
24 Ağustos Pazartesi: Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 33°C (Haftanın En Sıcak Günü)
25 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 23°C / En Yüksek: 31°C
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C
Sıcaklık ve nem etkisi: Özellikle Pazartesi günü (24 Ağustos) termometreler 33°C'ye dayanırken, nem oranının yüksek seyrettiği saatlerde hissedilen sıcaklık çok daha fazla olacaktır.
Poyrazın rahatlatıcı etkisi: Rüzgarın poyraz yönünden saatte 40 km hıza varan kuvvetli esintileri, gündüz hissedilen bunaltıcı sıcaklığı bir miktar kırsa da güneş çarpması riskini ortadan kaldırmamaktadır.
Güneş çarpması riski: Afrika ve Basra kökenli çift hava dalgasının birleşimi nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 16.00 arasında doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye edilmektedir.