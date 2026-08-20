Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Vize kapıları 2 ülkeye daha açıldı: Türkiye listede var mı?

Vize kapıları 2 ülkeye daha açıldı: Türkiye listede var mı?

Çin, 10 günlük vizesiz transit geçiş uygulamasına Vietnam ve Kırgızistan’ı da ekledi. Böylelikle toplam ülke sayısı 57’ye yükseldi. Peki listede Türkiye var mı? İşte detaylar...

Hava Demir Hava Demir
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Vize kapıları 2 ülkeye daha açıldı: Türkiye listede var mı? - Resim: 1

Çin, yabancı ziyaretçilere uyguladığı vizesiz transit politikasını genişletti. Devlet haber ajansı Xinhua’nın duyurduğuna göre, daha önce 55 ülkeye tanınan 10 günlük vizesiz transit geçiş hakkı artık Vietnam ve Kırgızistan vatandaşlarını da kapsıyor. Böylece avantajlı ülke sayısı 57’ye çıktı.

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Vize kapıları 2 ülkeye daha açıldı: Türkiye listede var mı? - Resim: 2

Uygulama sayesinde Avrupa, Amerika, Asya ve Okyanusya’dan onlarca ülke vatandaşı, belirli koşullar altında Çin üzerinden üçüncü bir ülkeye seyahat ederken vizeye ihtiyaç duymuyor. Ancak listede Türkiye’nin adı yine geçmiyor.

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Vize kapıları 2 ülkeye daha açıldı: Türkiye listede var mı? - Resim: 3

Uzmanlar, Çin’in bu adımını turizm ve transit trafik potansiyeli yüksek ülkeleri tercih etmesi olarak yorumluyor. Türkiye ise yıllardır süregelen beklentisine rağmen bir kez daha bu fırsattan yararlanamıyor.

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Vize kapıları 2 ülkeye daha açıldı: Türkiye listede var mı? - Resim: 4

Hangi ülkeler faydalanıyor?
Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Japonya, Güney Kore, Kanada, Avustralya,

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Vize kapıları 2 ülkeye daha açıldı: Türkiye listede var mı? - Resim: 5

Brezilya, İtalya, İspanya, Hollanda ve daha birçok ülke listede yer alırken, yeni eklenen Vietnam ile Kırgızistan da artık bu haktan yararlanabilecek.

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Vize kapıları 2 ülkeye daha açıldı: Türkiye listede var mı? - Resim: 6

Çin’in vizesiz transit politikası, özellikle aktarmalı uçuşlarda büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye’nin bu listede neden yer almadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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